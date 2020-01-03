Минимальная зарплата в Украине превысила минималку в России

Минимальная заработная плата в Украине, которая с 1 января увеличилась на 13,2% до 4723 гривен, теперь выше, чем в России или Беларуси.

На это обратил внимание бывший зампред Севастопольской горадминистрации (2005-2010) Дмитрий Базив в фейсбуке.

По нынешнему курсу минималка в Украине составляет 199,6 доллара.

В России так называемый минимальный размер оплаты труда составляет 12130 рублей, или 195,5 доллара.

Минималка в Беларуси - 375 местных рублей, или 177,8 доллара.

Минималка в Молдове - 2775 леев, или 161,2 доллара.

У западных соседей Украины - Польши, Венгрии, Словакии и Румынии - размер минимальной зарплаты намного выше и составляет 500-600 долларов в эквиваленте.