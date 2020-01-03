"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
"Прямой" и "Пятый" показали поздравление Порошенко вместо Зеленского
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
​Назад до школи: як змінюються підходи до педагогічної освіти
​Украина начала год с рекордным количеством денег на казначейском счету
​Украина начала год с рекордным количеством денег на казначейском счету
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Зеленский в новогоднем поздравлении предложил Украине национальную идею
Різниця є
Різниця є
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
"Квартал" выложил в Youtube полную версию "извинения" перед Гонтаревой
Нидерланды отказались от названия Голландия
Нидерланды отказались от названия Голландия
В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном
В Киеве пьяный мужчина разлил на прохожих два казана с глинтвейном
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
Президента заметили в "Буковеле", где отмечал Новый год Коломойский
ГлавнаяМир

Россия прекратила поставки нефти белорусским НПЗ

Заводы работают на сырье, которое им удалось сэкономить. 

Россия прекратила поставки нефти белорусским НПЗ
Фото: EPA/UPG

Россия с 1 января прекратила поставки нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), пишет "Интерфакс".

ОАО "Нафтан" и Мозырский НПЗ подтвердили отсутствие новых контрактов на поставки нефти и прекращение поставок сырья.

"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", – сообщил представитель одного из заводов.

Сотрудник еще одного НПЗ отметил, что у них ситуация с 31 декабря не изменилась, новых контрактов все так же нет.

В конце декабря странам не удалось договориться о поставках нефти на 2020 год. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонные разговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, после чего поручил руководителям нефтехимического комплекса найти альтернативу российской нефти

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также