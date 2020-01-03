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В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих, один погибший

Нападавший застрелен полицейскими.

В пригороде Парижа мужчина с ножом напал на прохожих, один погибший
Архивное фото
Фото: Ufa1

В южном пригороде Парижа Вильжюиф мужчина напал с ножом на прохожих. В результате нападения погиб один человек.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Также сообщается, что не менее двух человек получили ранения.

По данным местных правоохранителей, мужчина сначала напал с ножом на людей в парке, а потом побежал к торговому центру, где его застрелили полицейские.

Людей просят воздержаться от посещения этого района в ближайшее время.

Напомним, в октябре в Париже вооруженный ножом мужчина проник во двор префектуры полиции, расположенной рядом с Собором Парижской богоматери, и напал на полицейских. Четверо из них погибли.

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