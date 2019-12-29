Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
Филарет продолжает назначать епископов, ПЦУ призвала его остановиться
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
Полиция выписала подозрение по инциденту с сотрудником Шарий.net в киевском суде
На пункте пропуска "Майорск" состоялся обмен (обновляется)
На пункте пропуска "Майорск" состоялся обмен (обновляется)
Директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza трагически погиб на отдыхе
Директор крупнейшей сети пиццерий Domino's Pizza трагически погиб на отдыхе
В Луганской области выбрали три маршрута для ветки к отрезанному войной участку железной дороги
В Луганской области выбрали три маршрута для ветки к отрезанному войной участку железной дороги
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
"Беркутовцев" Тамтуру и Маринченко увезли из-под суда на броневике
«Вероломно, в 4 часа утра»: в РПЦ разорвали отношения с Александрией и вторглись на ее каноническую территорию
«Вероломно, в 4 часа утра»: в РПЦ разорвали отношения с Александрией и вторглись на ее каноническую территорию
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
Кабмин запустил реформу пассажирских перевозок "Укрзализныци"
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
В Запорожье посетитель больницы зарезал пациента
ГлавнаяМир

Около Нью-Йорка мужчина с мачете напал на синагогу во время празднования Хануки

Пятеро людей получили ранения.

Около Нью-Йорка мужчина с мачете напал на синагогу во время празднования Хануки
Фото: https://edition.cnn.com/

По меньшей мере пять человек получили ножевые ранения вечером в субботу в результате нападения на синагогу в городе Монси в пригороде Нью-Йорка.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на свидетеля происшествия, в доме собрались около ста гостей для празднования Хануки. Все пострадавшие - евреи-хасиды.

"Во время праздничных торжеств в здание проник вооруженный мачете мужчина, чье лицо было скрыто под шарфом. Он нанес нескольким участникам праздника ножевые ранения. Остальные посетители синагоги смогли выбраться на улицу", - передает CBS.

Полиция заявила, что подозреваемый уже задержан.

Это нападение - одно из череды атак на членов еврейской общины в США, произошедших в последнее время. Кроме того, по данным агентства Associated Press, полиция Нью-Йорка с 13 декабря получила восемь сигналов о нападениях на членов еврейской общины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также