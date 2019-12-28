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Более 70 людей погибли в результате теракта в столице Сомали

На пункте пропуска в час пик взорвался заминированный автомобиль.

Более 70 людей погибли в результате теракта в столице Сомали
Фото: EPA/UPG

73 человека погибли в результате теракта в столице Сомали в субботу, 28 декабря.

По данным Associated Press, взрыв заминированного автомобиля произошел на загруженном пункте пропуска в Могадишо в субботу утром. 

"Среди раненых есть студенты и дети, их продолжают доставлять в больницы. Известно, что среди жертв есть как минимум двое иностранцев. Предварительно известно, что речь идет о гражданах Турции", - говорится в сообщении.

По данным полиции, целью атаки стала налоговая служба. Момент взрыва пришелся на час пик.

Согласно информации члена парламента Сомали Абдиризака Мухаммеда, из-за теракта погибли более 90 человек, включая 17 сомалийских полицейских, 73 мирных жителей и четырёх иностранцев.

Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

СМИ предполагают, что за этой атакой может стоять экстремистская группа Аш-Шабааб, связанная с Аль-Каидой. Несмотря на то, что несколько лет назад ее удалось вытеснить из страны, ее боевики нередко устраивают атаки в Сомали. В частности, группа считается ответственной за крупнейший теракт, который в октябре 2017 унес жизни более 500 человек.

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