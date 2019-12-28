Обвиняемых в теракте возле харьковского Дворца спорта приговорили к пожизненному заключению

Однако до вступления приговора в силу они будут на свободе.

Фрунзенский районный суд Харькова 28 декабря приговорил к пожизненному заключению с конфискацией имущества Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова - обвиняемых по делу о теракте возле Дворца спорта в 2015 году. Об этом пишет Громадське.

Приговор может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней со дня его принятия. Приговор вступит в силу после истечения срока подачи апелляции, если ее не будет подано, или после рассмотрения апелляции, если ее подадут.

В то же время обвиняемым заменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. То есть до вступления приговора в законную силу обвиняемые будут на свободе.

Существует вероятность, что украинская сторона выдаст их в рамках обмена удерживаемыми между Украиной и ОРДЛО.

В зале суда присутствовали родственники погибших в теракте и их адвокат. Возле здания суда несколько человек развернули транспарант: "Обмен террористов - позор Зеленского".

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Ранее, 26 декабря, прокурор Владимир Лымарь просил суд отпустить из-под стражи трех обвиняемых в теракте - Сергея Башлыкова, Владимира Дворникова и Виктора Тетюцкого, поскольку Россия включила их в список на обмен. Обвинение просило суд освободить всех трех из-под стражи под личное обязательство.

Теракт возле Дворца спорта произошел 22 февраля 2015 года во время проукраинского шествия. В результате взрыва заложенной на дороге противопехотной мины погибли 52-летний Игорь Толмачев, 15-летний Даниил Дидык, 18-летний Николай Мельничук и 37-летний полицейский Вадим Рыбальченко.

После задержания в СБУ заявили, что Дворников, Башлыков и Тетюцкий выполнили преступление по заказу России. В суде обвиняемые вину не признавали и просили их оправдать.

Ранее сообщалось, что в Одессе суд отпустил для обмена 11 подозреваемых в терроризме. Российским боевикам передадут также фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Также сообщалось, что на обмен пойдут боевики, захватившие Мариупольское ГУВД 9 мая 2014 года.

Накануне поступила информация о включении в список на обмен экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле 49 активистов Евромайдана.

Ожидается, что Украина и оккупанты Донбасса обменяются около 200 пленными 29 декабря.