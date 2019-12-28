В Раде зарегистрировали законопроект о медиа

Текста документа на сайте парламента пока нет.

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона о медиа, подготовленный группой депутатов фракции "Слуга народа".

Законопроект № 2693 был внесен в парламент 27 декабря.

Текста законопроекта и сопроводительных документов на сайте парламента пока нет.

9 ноября президент Владимир Зеленский своим указом поручил Кабинету Министров до 31 декабря 2019 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект по урегулированию деятельности средств массовой информации.

Законопроект об урегулировании деятельности медиа в Украине должен, в частности, включать положения о требованиях к новостям и их стандартах, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине, а также предусмотреть усиление ответственности за нарушение законодательства об информации.

6 ноября Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова и защиты, который собирается решать, кто является журналистом, а кто нет.

В этот же день нардеп от "Слуги народа" Алексндр Ткаченко объявил, что его фракция готовит законопроект о СМИ, одни из положением которого будет "финансовый фэйр-плей". То есть медиа разрешат тратить не больше, чем они зарабатывают.

В этот же день министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что будет инициировать уголовную ответственность за манипуляции в СМИ.