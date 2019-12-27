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Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле 49 человек

Суд перенесен на 10:00 субботы.

Суд перенес рассмотрение апелляции на продление ареста экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле 49 человек
Фото: Макс Левин

Киевский апелляционный суд перенес на 28 декабря рассмотрение апелляции на продление ареста 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского, Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, подозреваемых в расстреле активистов Евромайдана.

Такое решение приняла председательствующая судья.

Суд перенесен на 10:00 субботы.

В пятницу апелляционный суд заслушал массу ходатайств адвокатов потерпевших по делу, отклонил отвод прокурорам и суду.

Напомним, вчера стало известно, что Киевский апелляционный суд может освободить из-под стражи для обмена экс-"беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. И хотя такие ходатайства от стороны защиты поступают каждый раз после принятия решения о продлении меры пресечения, адвокат Евгения Закревская и несколько десятков пострадавших опасаются, что до 29 декабря, дня обмена пленных, остается риск изменения меры пресечения обвиняемым по этому делу. Вчера вечером сторона потерпевших подали ходатайства об информировании о заседании, вечером дело в Апелляционном суде назначили к рассмотрению на 27 декабря.

На прошлой неделе суд отпустил уже второго из пяти экс-“беркутовцев” - Александра Маринченко - под домашний арест.

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Источник: "Українські новини"
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