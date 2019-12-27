Также следственные действия проводились по месту проживания чиновников в Киеве, Одессе и Одесской области.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Службы безопасности провели обыски в помещениях Администрации морских портов Украины.

Об этом сообщила в фейсбуке пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что обыски проходили в филиалах АМПУ, а также по месту проживания чиновников в Киеве, Одессе и Одесской области.

"Следственные действия санкционированы и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, в рамках расследования предоставления противоправных преференций иностранной компании", - отметили в НАБУ.

Дело расследуется по ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) с марта этого года по материалам СБУ.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Обновление. Служба безопасности подозревает сотрудников АМПУ в хищении 20 млн долларов при проведении дноуглубительных работ, сообщается на сайте СБУ.

Отмечается, что должностные лица допустили злоупотребления при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры, в частности, возможно, они предоставили противоправные преференции иностранной компании.

В Администрации морпортов считают необоснованными предположения НАБУ о наличии возможных нарушений при реализации проектов капитального дноуглубления в морских портах "Черноморск" и "Южный", которые по заказу АМПУ выполняла компания China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC, Китай), сообщается на сайте АМПУ.

"Все три публичных международных тендера, победителем которых стала китайская компания, проводились в системе электронных закупок ProZorro с четким соблюдением действующего законодательства. Проведение открытых тендеров позволило привлечь к участию в них ведущие мировые дноуглубительные компании: DEME Group (Бельгия), Boskalis International B.V. (Нидерланды), Jan De Nul N.V (Бельгия) Van Oord Dredging and Marine Contractors BV (Нидерланды) и в том числе CHEC", - говорится в сообщении.

По данным АМПУ, китайская компания предложила самую низкую цену, в результате чего общая экономия по трем тендерам составила более 500 млн гривен.

"Тендерные процедуры и дальнейшая реализация проектов на всех этапах проходили под пристальным контролем со стороны Министерства инфраструктуры Украины, экспертной среды, средств массовой информации и общественности", - подчеркнули в АМПУ.

Отмечается, что Администрация морпортов готова сотрудничать с детективами и предоставлять всю необходимую информацию.

Напомним, в сентябре прошлого года экс-руководителям АМПУ вручили обвинительный акт в деле о присвоении 247 млн гривен.

На протяжении 2015-2016 годов ГП "АМПУ" осуществило ряд закупок услуг на дноуглубление подходных каналов и акваторий Бердянского и Мариупольского морских портов. По результатам торгов, в частности, были заключены два договора с ООО "Техморгидрострой Николаев". Госпредприятие заказало работы, проигнорировав замечания Госфининспекции о незаконности тендера.