Разумков подписал закон о штрафе до 85 тыс. гривен за "кнопкодавство"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о введении штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование депутатом парламента.

Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта №2148 на сайте Рады.

Отмечается, что документ передан на подпись президенту.

Как сообщалось, данный закон вводит наказание за голосование вместо другого депутата в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов (51-85 тыс. гривен). Аппарату Рады необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования.

Спикер парламента уполномочен сообщать о факте "кнопкодавства". Затем он должен будет поручить счетной комиссии изъять карту такого депутата и провести голосование повторно. Также спикер Рады должен будет поручить аппарату подготовить сообщение о нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он направит в Государственное бюро расследований.

Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 19 декабря Рада проголосовала за введение штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование.

В августе президент Владимир Зеленский предлагал лишать депутатов мандатов за прогулы и "кнопкодавство".

Первый случай кнопкодавства в Раде девятого созыва зафиксировали 10 сентября. Отличился мажоритарщик Александр Ковалев, который был избран на самом маленьком прифронтовом округе №51 в Донецкой области. Он нажимал кнопку на месте еще одного внефракционного мажоритарщика из Донецкой области Максима Ефимова. Это произошло во время голосования за проект закона об импичменте за основу. 11 сентября депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева, а Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко. После этого нардепы публично извинились за "кнопкодавство" и пообещали перечислить месячную зарплату на благотворительность.

Отметим, что попытка внедрить и контролировать персональное голосование депутатов Верховной Рады предпринималась в 2012 году. Тогда парламент принял закон, обязывающий депутатов ставить личную подпись перед началом заседания парламента, а также обязательное голосование депутата, даже если он "воздержался".