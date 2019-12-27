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Кабмин упростил получение вида на жительство для добровольцев

Правительство утвердило соответствующий механизм.

Кабмин упростил получение вида на жительство для добровольцев
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров упростил процедуру получения вида на жительство в Украине и украинского гражданства для добровольцев. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в телеграме.

"Правительство упростило получение гражданства для добровольцев, которые защищали Украину на Востоке", - написал министр, отметив, что ранее добровольцы из других стран не имели возможности получить вид на жительство в Украине, который является первым шагом для получения гражданства.

По его словам, сейчас правительство утвердило соответствующий механизм.

Гончарук подчеркнул, что решение правительства упрощает подачу документов на получение гражданства, однако решение принимается в соответствии с нормами законодательства.

Напомним, 13 декабря президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно вопросов гражданства", который предусматривает упрощенное получение гражданства некоторым категориям иностранцев.

Проект предлагает упрощенное гражданство для россиян, преследуемых в РФ, лиц, которые проходят (проходили) военную службу по контракту ВСУ и т.д.

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