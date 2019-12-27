Газета "Зеркало недели" выпустила последний номер

Газета "Зеркало недели", которая выходила с 1994 года, в пятницу выпустила последний номер.

"Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". Одна тысяча двести семьдесят пятый... Все объяснимо: "бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли", - говорится в редакционной статье последнего номера газеты.

Он состоит из 57 колонок, среди авторов которых - бывший министр иностранных дел Павел Климкин, олигархи Виктор Пинчук и Константин Григоришин, руководители Генпрокуратуры во главе с Русланом Рябошапкой, архимандрит Кирилл Говорун, журналист Юрий Бутусов, известные политики, чиновники и эксперты.

Издание поблагодарило читателей и авторов и заявило, что продолжит работу в интернете по адресам zn.ua и dt.ua.

"Зеркало недели. Украина" (до 2009 года - "Зеркало недели") - общественно-политический еженедельник, издающийся в Киеве тиражем 57 тыс. экземпляров на украинском и русском языках. Газету в 1994 году основал Владимир Мостовой, который до 2011 года был ее главным редактором. После этого издание до сегодняшнего дня возглавляет его дочь - Юлия Мостовая.