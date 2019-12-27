Эффект Чаушеску
Эффект Чаушеску
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
В Белой Церкви задержали вора по кличке "Лощ", которого разыскивали два года
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Лукашенко заявил, что Беларусь готова принять российских спортсменов для участия в Олимпиаде
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
Михаил Бно-Айриян: “Первое серьезное поражение Зеленский получит на местных выборах”
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
​НБУ за сутки выкупил с рынка $700 млн (обновлено)
Из Львовской таможни одним приказом уволили 213 сотрудников
Из Львовской таможни одним приказом уволили 213 сотрудников
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
В Тбилиси потратили 350 тысяч долларов на "тощую" елку
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
Глава ФГИ Дмитрий Сенниченко: «Они хакнули страну»
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
​Адвокат Кузьменко опубликовал ее разговор о "сакральной жертве Марусе Звиробий"
ГлавнаяПолитика

Газета "Зеркало недели" выпустила последний номер

Издание продолжит работу в интернете.

Газета "Зеркало недели" выпустила последний номер
Фото: zn.ua

Газета "Зеркало недели", которая выходила с 1994 года, в пятницу выпустила последний номер.

"Отшелестели… Сегодня типография отпечатала последний номер еженедельника "Зеркало недели". Одна тысяча двести семьдесят пятый... Все объяснимо: "бумага" в мире умирает быстрее, чем журналистика в целом. Мы годами тянули жилы и дважды обматывали вокруг себя пояса, чтобы не закрывать бумажную версию. Сколько могли", - говорится в редакционной статье последнего номера газеты.

Он состоит из 57 колонок, среди авторов которых - бывший министр иностранных дел Павел Климкин, олигархи Виктор Пинчук и Константин Григоришин, руководители Генпрокуратуры во главе с Русланом Рябошапкой, архимандрит Кирилл Говорун, журналист Юрий Бутусов, известные политики, чиновники и эксперты.

Издание поблагодарило читателей и авторов и заявило, что продолжит работу в интернете по адресам zn.ua и dt.ua.

"Зеркало недели. Украина" (до 2009 года - "Зеркало недели") - общественно-политический еженедельник, издающийся в Киеве тиражем 57 тыс. экземпляров на украинском и русском языках. Газету в 1994 году основал Владимир Мостовой, который до 2011 года был ее главным редактором. После этого издание до сегодняшнего дня возглавляет его дочь - Юлия Мостовая.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также