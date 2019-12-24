В киевском Гидропарке застрелили мужчину (обновлено)
В киевском Гидропарке застрелили мужчину (обновлено)
Порошенко требует немедленного созыва СНБО из-за газовых договоренностей
Порошенко требует немедленного созыва СНБО из-за газовых договоренностей
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
В Одессе произошел конфликт между охранниками, нанятыми собственником земли и владельцем расположенного на ней здания
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
В Киеве фура с уснувшим водителем влетела в заправку
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Новый закон о труде позволит не отрабатывать 2 недели после увольнения, – Милованов
Кто будет следующими?
Кто будет следующими?
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Транзит есть. Как Украина помогла «Газпрому»
Для подавления бунта в СИЗО Кропивницкого применяли травматическое оружие
Для подавления бунта в СИЗО Кропивницкого применяли травматическое оружие
"Газпром" в новом контракте получит "твердый" тариф на транзит газа на пять лет
"Газпром" в новом контракте получит "твердый" тариф на транзит газа на пять лет
ГлавнаяПолитика

Гитлянская опровергла фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье"

Фейк опубликовало издание "Страна".

Гитлянская опровергла фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье"
Фото: georgejmclittle/Depositphotos

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла информацию о том, что у границы с Венгрией на Закарпатье после пыток расстреляли опергруппу спецслужбы.

Об этом Гитлянская написала на своей странице в Facebook.

"Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье". Это полный бред!" - отметила спикер спецслужбы.

Ранее издание Страна со ссылкой якобы на свои источники в СБУ написало, что четверо сотрудников спецслужбы еще две недели назад найдены мертвыми в окрестностях городка Виноградов на Закарпатье близ границы с Венгрией. Сообщалось, что все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также