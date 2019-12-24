Гитлянская опровергла фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье"

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская опровергла информацию о том, что у границы с Венгрией на Закарпатье после пыток расстреляли опергруппу спецслужбы.

Об этом Гитлянская написала на своей странице в Facebook.

"Уважаемые журналисты не распространяйте фейк о "расстреле группы СБУ на Закарпатье". Это полный бред!" - отметила спикер спецслужбы.

Ранее издание Страна со ссылкой якобы на свои источники в СБУ написало, что четверо сотрудников спецслужбы еще две недели назад найдены мертвыми в окрестностях городка Виноградов на Закарпатье близ границы с Венгрией. Сообщалось, что все тела были со следами пыток. Люди убиты контрольными выстрелами в голову.