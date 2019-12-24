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Медведев заявил о готовности России отменить санкции против Украины

Москва ждет инициативы Киева.

Медведев заявил о готовности России отменить санкции против Украины
Фото: EPA/UPG

Россия готова рассмотреть вопрос о снятии санкций с Украины при наличии инициативы от украинской стороны.

Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев, передает Интерфакс.

При этом он не исключил возобновления контактов на правительственном уровне.

"Мы им (Киеву) всегда говорили: "Мы готовы рассмотреть вопрос о санкциях в двустороннем порядке, но для этого должна быть инициатива с вашей стороны, потому что вы их в начале ввели", - сказал Медведев в беседе с журналистами.

Премьер РФ подчеркнул, что Россия "все равно остается для Украины крупнейшим рынком и крупнейшим торговым партнером, несмотря ни на что". Он добавил, что речь идет о миллиардах долларов торгового оборота, что значимо и для России, и для Украины.

Медведев вспомнил, что в свое время общался с главой правительства Украины Арсением Яценюком, а с занявшим затем этот пост Владимиром Гройсманом "ни разу не разговаривал".

"С нынешним премьером (Алексеем Гончаруком, - ред.) у нас контакты прерваны, мы не созваниваемся и не переписываемся. Но вице-премьер Дмитрий Козак с украинским вице-премьером уже общался, министры энергетики уже общаются, поэтому я ничего не исключаю, хотят - пожалуйста", - сказал Медведев.

В марте 2019 Украина ввела новые санкции против России, под которые попали 294 юридических и 848 физических лиц. Ограничения коснулись тех, кто строил Керченский мост и брал в плен украинских моряков.

Раньше список санкций, которые Украина ввела против России, насчитывал 1748 физических лиц и 756 юридических лиц.

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