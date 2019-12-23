Журналисты BIHUS info в ходе расследования обнаружили у родственников 36-летнего полковника СБУ Николая Беззубенко множество объектов недвижимости и автомобилей, которые несовместимы с их официальными доходами.

В расследовании говорится, что начальник первого управления экономической контрразведки СБУ Беззубенко получил служебную квартиру в одной из самых дорогих киевских новостроек "Джек Хаус". В то же время, он не является бездомным и сейчас с женой живет в другой элитной новостройке тоже в центре Киева - жилом комплексе "Французский квартал". Квартира на 160 квадратов в этом доме записана, не на Безубенко, а на его тестя, который работает на заводе с зарплатой в 2 тыс. гривен.

Журналисты выяснили, что на маму сотрудника СБУ, которая работала в больнице, записана квартира в киевском новострое. Такое же жилье в том же доме зарегистрировано на тещу Беззубенко. Также на нее записана еще одна квартира в другом новострое стоимостью 4 млн гривен, при том, что женщина, по данным журналистов, торговала на базаре.

Ездят супруги Беззубенко на престижных автомобилях, которые также записаны на их родственников или вообще посторонних людей.

Кроме того, расследователи обнаружили, что Юлия Беззубенков 2015 г стала собственницей двух апартаментов в Черногории. Также, возможно, компания, связанная с семьей Беззубенко, строит в Черногории престижный жилищный комплекс.

В 2016 г жена Беззубенко стала владелицей четырех юридических фирм, которые, по данным расследователей, обслуживали в основном бизнесменов с фармацевтического рынка, деятельность которых контролирует ее муж, возглавляя управление экономической контрразведки СБУ. Юристы Центра противодействия коррупции считают, что тут есть признаки конфликта интересов.