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В миграционной службе позволят гражданам иметь два паспорта о гражданстве

Однако "единое гражданство" останется в Конституции Украины.

В миграционной службе позволят гражданам иметь два паспорта о гражданстве
Фото: Владислав Мусиенко

В Государственной миграционной службе разрешат гражданам иметь два паспорта, однако "единое гражданство" останется в Конституции Украины. Об этом рассказал глава ГМС Максим Соколюк в интервью "Европейской правде". 

"Конституционная норма о «едином гражданстве» сохранится: она означает, что мы и дальше будем воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства. А изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта", - отметил Соколюк.

Он также уточнил, что в отношении стран миграционного риска будут действовать определенные ограничения. В частности, это касается РФ.

Соколюк уточнил, что двойное гражданство - это в некоторой мере программа иммиграции в Украину, поскольку мы теряем население. Однако лозунгов "приезжайте в Украину" недостаточно. Для этого нужна отдельная экономическая программа, которая бы поощряла иммигрантов это сделать.

Напомним, 13 декабря президент Владимир Зеленский подал законопроект, который предусматривает упрощенное получение гражданства некоторым категориям иностранцев. В частности, проект предлагает упрощенное гражданство для россиян, преследуемых в РФ или тем, кто воевал на Донбассе.

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