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"Европейская солидарность" рассчитывает быть эффективной оппозицией в 2020 году

Фракция озвучила свои приоритеты.

"Европейская солидарность" рассчитывает быть эффективной оппозицией в 2020 году
Фото: eurosolidarity.org

Фракция «Европейская Солидарность» окрестила защиту национальных интересов и территориальной целостности, интеграцию Украины с Европейским Союзом и отстаивание реформ с позиции конструктивной оппозиции своими приоритетами на 2020 год. Об этом заявила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко в комментарии изданию «НВ».

«Наша политическая сила сосредоточена на защите национальных интересов и территориальной целостности Украины, приближении украинского законодательства к стандартам стран-членов ЕС и НАТО, усилении украинской армии», - отметила парламентарий.

«Второе - сохранить созданные нашей командой реформы, в частности в сфере сектора безопасности и обороны, децентрализации, медицины, экологии, энергетики, дерегуляции», - подчеркнула она.

Еще один важный приоритет, отмечает Ирина Геращенко - «быть эффективной оппозицией, которая контролирует действия власти, строить мощную правоцентристскую партию, которая будет активно участвовать в местных выборах».

Геращенко отметила, что для «Европейской Солидарности» важно сохранить и приумножить доверие избирателей.

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