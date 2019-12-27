У Зеленского пообещали новый законопроект о лишении нардепов мандата за "кнопкодавство"

У президента Владимира Зеленского не согласны с некоторыми аргументами Конституционного Суда по законопроекту об ответственности депутатов Верховной Рады за прогулы и неперсональное голосование и готовят новый.

Об этом сообщил представитель президента в КС Федор Вениславский, передает "Интерфакс-Украина".

Вениславский подчеркнул, что президент "уважает и будет выполнять решение КС о несоответствии Конституции его законопроекта, но некоторые аргументы КС "искусственно притянуты".

"Мы считаем, что решение Конституционного суда, каким бы оно ни было, является окончательным и обязательным для всех, поэтому мы его вынуждены будем выполнять. И, конечно, этот законопроект, по которому КС дал негативный вывод, рассматриваться не будет", - отметил представитель президента.

При этом, по его мнению, в выводе КС не была приведена "неопровержимая юридическая аргументация, которая была бы для нас очевидной, что это не соответствует Конституции Украины".

"Некоторые аргументы, которые, скажем так, очень искусственно притянуты к оценке содержания этого законопроекта, но решение Конституционного суда - это решение КС", - подчеркнул Вениславский.

Он также отметил, что в решении КС говорится, что отсутствие депутата на трети пленарных заседаний парламента или заседаний комитета в рамках одной сессии несоразмерно с последствиями потерей мандата, но при этом любой гражданин Украины в случае трехчасового отсутствия на рабочем месте может быть уволен.

"Кроме того, КС считает, что в случае не персонального голосования депутата должно быть не просто решение суда для лишения его мандата, а еще и решение Рады, которая должна выяснить позицию народного депутата, почему он так проголосовал. Этим, на наш взгляд, также были достаточно искусственно увеличены гарантии для депутата по сравнению с другими людьми", - добавил Вениславский.

По его словам, в ближайшее время Офис президента подготовит новый законопроект и, с учетом позиции КС, будут исправлены те недостатки, на которые указал суд.

Напомним, КСУ признал неконституционным законопроект Зеленского о лишении нардепов мандата за "кнопкодавство" и прогулы. Суд решил, что такая инициатива противоречит ст. 157 Основного закона.

19 декабря Рада проголосовала за введение штрафа до 85 тыс. гривен за неперсональное голосование. Сегодня, 27 декабря, законопроект подписал спикер парламента Дмитрий Разумков и передал документ на подпись президенту.