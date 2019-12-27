Давайте до свят

Відкласти справи на «після свят» – це не про нинішню Верховну Раду . За останні тижні грудня ми встигли ухвалити десятки законів. Це – наші #МаленькіПеремоги, якими ми пишаємося.

Фото: Макс Требухов

Доступні ліки. Термін «Положення Болар» широко відомий хіба що фармацевтам. Втім, його запровадження допоможе українським пацієнтам заощадити в аптеках мільйони гривень. Справа в тому, що оригінальні імпортні препарати дуже дорогі. Вирішення проблеми – так звані генеричні ліки, тобто легальні копії оригінальних препаратів, які коштують в декілька разів дешевше. Генерик можна випускати на ринок лише після закінчення терміну дії патенту на оригінал. А «Положення Болар» дозволяє розробляти генерики ще до закінчення патенту, що пришвидшує їхнє виведення на ринок. Саме про це – законопроект №2429. Він дуже важливий, адже українська фармацевтика – це майже на 100% генерики.

Медична реформа. Вона триває, що б там не казали наші опоненти. Законопроект №2428 полегшує реорганізацію закладів охорони здоров’я, що дозволить підвищити ефективність їхньої роботи і запровадити нову систему фінансування. Також документ поліпшує умови оплати праці водіям швидкої допомоги.

Добудова Охматдиту. Відома київська дитяча клініка завдяки законопроекту №2505 отримала 200 млн грн на добудову лікувально-діагностичного комплексу.

Трансплантація органів. Подібні операції – питання життя та смерті для багатьох пацієнтів. Втім, досі в Україні не існувало повноцінної системи трансплантації. Законопроект №2457 запускає таку систему з початку 2021 року. Зокрема, йдеться про базу даних донорів органів, тканин та клітин. Пошук потрібного матеріалу буде автоматизовано.

Фонд кіно EURIMAGES. Ще одна маловідома широкому загалу абревіатура, але її наслідки ми в буквальному сенсі побачимо на власні очі. Рада ухвалила президентський законопроект №0013 про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів (EURIMAGES). Фонд працює з 1988 року і має щорічний бюджет 25 млн євро, що спрямовується у вигляді пільгових кредитів на підтримку проектів ко-продукції, дистрибуцію та промоцію фільмів.

Захист дітей від насильства. Педофіли серед нас, але ми цього не помічаємо, що дозволяє їм безкарно руйнувати дитячі долі. Законопроект №0887 створює Єдиний реєстр педофілів і посилює кримінальну відповідальність за зґвалтування неповнолітніх.

Фонд розвитку підприємництва. Законопроект №5989 створює Фонд, мета якого – підтримка, розвиток та підвищення конкурентоздатності малих підприємств. Загальний бюджет Фонду може сягнути 2 млрд грн.

Якість продукції. Виявляти неякісні товари, а не тиснути на бізнес. Саме такою є філософія законопроекту №2172. Більше ніяких візитів державного інспектора з метою «порішати» питання.

Вдосконалення вищої освіти. Законопроект №2299 значно трансформує систему вищої освіти. По-перше, змінюється процедура ліцензування. Також документ вдосконалює механізм вступу абітурієнтів до вишів: буде впроваджено мотиваційний лист, враховуватимуться здобутки на міжнародних олімпіадах. Ці та інші зміни стимулюватимуть керівництво вишів працювати максимально ефективно.

Об'єднання територіальних громад. Ухваливши за основу законопроект №2189 Верховна Рада спростила процедуру створення ОТГ. Фінальне рішення про склад громади прийматиме не обласна рада, а Кабінет міністрів. Відповідно, це відбуватиметься швидше та зрозуміліше для людей. Кажучи простіше, цей закон знімає бар'єри для створення ОТГ та прискорює процес завершення децентралізації.

Доступ до географічної інформації. Національна інфраструктура у сфері геопросторових даних – це справжня революція. Законопроект №2370 надає кожному українцеві безкоштовний доступ до інформації про природні ресурси, дороги, електромережі, дані Держстату. Все це буде об’єднано на одній платформі.