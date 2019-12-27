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В Одессе суд отпустил для обмена 11 подозреваемых в терроризме

Их вывезли на КПВВ "Майорское" под Горловкой.

Приморский районный суд Одессы 27 декабря освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.

Думская со ссылкой на источник в СБУ пишет, что к обмену готовят подозреваемых в совершении серии взрывов в Одессе Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву, организатора взрыва под стенами областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Всех "одесских террористов" вывезли на контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в Донецкой области, где в воскресенье, 29 декабря, состоится обмен.

"Также на днях из украинских колоний начали вывозить и осужденных любителей России. Их этапировали в Киевское СИЗО, откуда затем вывезли непосредственно на место обмена. Достоверно известно о пятерых, среди которых - Константин Калашников (13 лет за диверсию на железной дороги) и Денис Шатунов (10 лет за организацию заказного убийства, которое удалось предотвратить)", - пишет Думская.

Кроме этих лиц, по данным издания издания Таймер, российским боевикам передадут фигурантов таких дел, которые сейчас находятся под домашним арестом или залогом, в частности фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Накануне сообщалось, что на обмен пойдут боевики, захватившие Мариупольское ГУВД 9 мая 2014 года.

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