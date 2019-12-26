Суд в Одессе продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве боксера Лащенко

Он будет находиться под стражей до 29 февраля 2020.

Малиновский районный суд Одессы продлил меру пресечения обвиняемому в убийстве боксера-тяжеловеса Сергея Лащенко. Ему назначили содержание под стражей сроком на 60 суток, то есть до 24 февраля 2020 года, сообщается на портале Судебная власть Украины.

"Следующее судебное заседание назначено на 29 января 2020 года на 11:00", – говорится в сообщении.

Напомним, в 2015 году в Одессе во время стрельбы в городской клинической больницы №1 был убит 27-летний мастер спорта по кикбоксингу и тайскому боксу Сергей Лащенко.

Изначально конлфикт между двумя группами людей, одна из которых – представители этнической преступной группировки, начался на улице Дерибасовской. Там два человека получили ранения из травматического оружия. Они были госпитализированы в больницу.

Фото: fea.md

Пятеро их оппонентов приехали за ними и начали стрельбу. Одному из пострадавших, Лащенко, попали в шею из травматического пистолета, что привело к смерти. Второму удалось закрыться в рентген-кабинете, извлекать его оттуда нападавшие не стали и уехали.

В июле суд разрешил задержать 24-летнего иностранца, которого подозревают в расстреле боксера Сергея Лащенко в одной из одесских больниц.