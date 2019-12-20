КС отказал Шевчуку в возобновлении на должности судьи

Суд не удовлетворил заявление Шевчука о восстановлении его в должности.

Конституционный суд Украины (КС) не удовлетворил заявление Станислава Шевчука о возобновлении его на должности судьи. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Суд на специальном пленарном заседании рассмотрел заявление Шевчука о пересмотре постановления суда от 14 мая 2019 года о возобновлении его на должности судьи КС.

"По результатам рассмотрения заявление Шевчука не удовлетворено", - сказано в сообщении.

Напомним, 14 мая 2019 года уволили председателя КСУ Станислава Шевчука.

11 октября Окружной админсуд Киева восстановил Шевчука в должности главы КС. Но самого Шевчука на работу не пускали.