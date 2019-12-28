Зеленский подписал Избирательный кодекс со своими предложениями

Документ предполагает отказ от мажоритарки и переход к открытым спискам.

Президент Владимир Зеленский подписал Избирательный кодекс, принятый Верховной Радой с учетом предложений президента.

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №0978 на сайте Рады.

Рада приняла законопроект 19 декабря.

Избирательный кодекс был принят еще 11 июля 2019 года. Он отменял мажоритарную систему выборов, предлагая переход к партийным открытым спискам. Однако Зеленский ветировал документ, и в течение двух месяцев в Офисе президента подготовили свои правки, которые привели к созданию фактически нового законопроект.

Кодекс унифицирует правила проведения всех выборов: президентских, парламентских, местных.

Выборы в Раду теперь будут проводиться по открытым региональным спискам. Избиратели непосредственно на участках самостоятельно будут формировать список партии, которая при преодолении пятипроцентного барьера попадет в парламент. При этом каждая партия будет выдвигать два типа списков - единый список кандидатов в общегосударственном избирательном округе и списки кандидатов в соответствующих избирательных регионах, из которых будет формироваться единый список кандидатов.

Право выдвижения кандидатов на парламентских выборах закреплено исключительно за политическими партиями, возможность самовыдвижения не предусмотрена.

В окончательную редакцию документа не вошла норма, которая позволяла бы ЦИКу отменять регистрацию кандидатов в Президенты и депутаты Рады, если они вводят избирателей в заблуждение.

Избирательный кодекс вступит в силу с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года, как планировалось раньше.