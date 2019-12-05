Избирательный кодекс для Зеленского

Что предлагал президент и как его подставил комитет
Ещё 11 июля этого года, тогда в последний рабочий день Верховной Рады VIII созыва, с огромным трудом, на 17-й попытке переголосования таки приняли многострадальный Избирательный кодекс. Этот революционный закон ставил крест на мажоритарной системе выборов, предлагая переход к партийным открытым спискам.
Закон не успел подписать президент Петр Порошенко и документ перекочевал к Владимиру Зеленскому, который 14 сентября ветировал его. На то, чтобы сформулировать свои предложения ОП больше двух месяцев и 13 ноября глава государства подал в Раду свои предложения касательно новой редакции Избирательного кодекса. Президент призвал обеспечить доступ к избирательному процессу для людей с инвалидностью, разрешить переселенцам голосовать на местных выборах, закрепить гендерные квоты, урегулировать вопрос с необходимостью проживать на территории Украины до выборов. Зеленский также предложил, чтобы члены Центральной избирательной комиссии не могли обращаться в Конституционный суд, так как это не предусмотрено Конституцией. По мнению президента, бюджетом для выборов должна распоряжаться не ЦИК, а Кабмин. Также у Зеленского нашли способ пополнить бюджет, не возвращая залог, который платят кандидаты в президенты на выборах. Замечания также предлагают госфинансировние только для тех партий, которые прошли в парламент.
Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал предложения, направленные Зеленским. При этом, один из подкомитетов подготовил документ на более чем 1000 страниц, дополнив перечень правок Зеленского. В итоге парламенту предложили внести изменения в более, чем 100 статей Избирательного Кодекса.
«Депутаты, по сути, подставили президента. Ведь тем самым вышли за рамки его правок, что является нарушением Конституции. Поэтому, в случае принятия Кодекса в таком виде, уверен, сразу же найдётся 45 мажоритарщиков, которые обратится в КСУ и суд точно признает неконституционным этот закон», – жаловался журналистам замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.
Главное замечание Владимира Зеленского касалось того, что принятый Избирательный кодекс отчасти сохраняет закрытые списки, ведь в нем партия может зафиксировать первую десятку списка. Комитет это учёл, но не полностью, предложив в своих правках закреплять гарантированно попадающего в парламент только лидера партии. Также в комитетской редакции было предложено расширить полномочия ЦИК в части снятия кандидатов с выборов в случае предоставления неполной информации. Эта норма была прописана абстрактно, что давало бы комиссии неограниченное право по отмене в регистрации на выборах того или иного кандидата. Также члены комитета планировали предоставить СБУ возможность «сбивать» таким же «легким» образом оппонентов, снимая с выборов по «представлению» службы. Эта норма в итоге не прошла, но её модифицировали в более мягкую – в Кодексе четко будут прописаны силовые и правоохранительные органы, имеющие право предоставлять информацию ЦИК о кандидате.
Трудности перевода
Утреннее заседание в четверг, где ожидалось голосование за правки президента к ИК, началось с паузы. По просьбе двух фракций: «Батькившины» и «Голос», спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе Рады на 30 минут для совещания лидеров фракций у себя в кабинете.
Пока совещание у Разумкова затягивалось больше заявленного получаса, в кулуарах парламента активно обсуждали новую версию Кодекса.
Так, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев рассказал LB.ua, что итоговый текст, а это больше тысячи страниц, появился только ночью. Естественно, подавляющее большинство депутатов не смогли прочитать его.
По его словам, вместо рассмотрения правок президента парламенту предложили принять «абсолютно новый текст, не имеющий ничего общего с ранее принятым Избирательным кодексом».
Неофициально во фракции Тимошенко говорили, что их принципиально не устраивает отмена нормы о фиксированной десятке списка. «Не секрет, у нас строгая партийная дисциплина и свой подход к формированию предвыборных списков», – с прищуром объяснял депутат тонкости попадания в список.
Аналогично категорически против ИК в редакции Зеленского выступили в «Голосе». Так, член профильного комитета Роман Лозинский подчеркнул, что документ, подготовленный профильным парламентским комитетом, содержит целый ряд опасных новаций.
«Сам Кодекс – это бомба замедленного действия с большим количеством мин. Мина номер один – это угроза федерализации из-за той формы региональных избирательных списков, как это предлагают, – заявил он. – Простыми словами, можно будет сосредоточить финансовый и админресурс в рамках одной области, провести в парламент свою партию, организовав кампанию только в одной или двух областях. Набрать 5% не по всей стране, а сконцентрировав их на уровне своих областей и через региональные списки. Мина номер два – это шаг на пути узурпации ЦИК, которая получает более широкие полномочия. Например, она сможет снимать с выборов кандидата в случае выявления неточностей в подданые им данных о себе. Это значит: не там поставил запятую, как решит ЦИК, и неугодного кандидата снимают с выборов. ЦИК превращается в закрытый единый орган, который в любой момент легко снимает с выборов оппонента».
Важно, что в таком случае такой кандидат уже не имеет права повторно баллотироваться.
В «Слуге народа» все опасения относительно усиления ЦИК опровергают. Член профильного комитета и депутат Александр Качура успокаивал, что «расширение полномочий комиссии будет направлено исключительно на борьбу с клонами и двойниками», которые, напомним, отобрали изрядное количество голосов у представителей партии Зеленского.
Пока парламентарии дискутировали о правках в кулуарах, ближе к 11.00 в зале под куполом появился Дмитрий Разумков, неожиданно сообщив о консолидированном решение фракций после совещания отложить сегодня рассмотрение Избирательного кодекса. Мол, будет создана рабочая группа для доработки документа и снятия самых спорных для оппозиции норм: о расширении полномочий ЦИК, сокращении правок только в рамках предложений президента.
Источники LB.ua в «Слуге народа» утверждают, что причиной снятия вопроса с повестки стала не столько позиция «Голоса» или «Батькивщины», сколько нежелание голосовать «слуг»-мажоритарщиков. «Во фракции все больше недовольных с генеральной линией, в том числе, и предложенной версией Избирательного кодекса», – заявил один из депутатов большинства.
«На самом деле в такой редакции за Кодекс сегодня была готова голосовать только фракция ОПЗЖ, – уверен собеседник LB.ua из фракции «Голоса». – Только им это выгодно, потому что на следующих, возможно, досрочных выборах, они получат не 44, а 75 мест, как они уже посчитали по этой системе. В «Слуге» консенсуса нет. В итоге, минимальных 226 голосов нет. Попробуем доработать текст за следующую неделю, чтобы во вторник, 17 декабря рассмотреть уже новый документ».
Что об изменениях думают авторы Кодекса?
Изначально авторами Избирательного кодекса были экс-спикер Рады Андрей Парубий, бывший нардеп от БПП Александр Черненко и экс-парламентарий от «Народного фронта» Леонид Емец. Последний в интервью LB.ua отметил, что замечания президента отчасти справедливы и могли бы улучшить ИК.
«Президент в своих замечаниях указал ряд предложений, часть из которых я воспринимаю. Например, то, что закрепление первой десятки является элементом закрытости списка. В предыдущем парламенте это стало элементом политической договоренности для того, чтобы найти голоса для принятия закона в целом. Я бы предложил вообще убрать эту норму. Если у лидера партии нет поддержки, то не стоит ему быть лидером партии», – заявил Леонид Емец.
Экс-нардеп добавил, что проблема не в предложениях президента, а в том, как их интерпретировали депутаты.
«Меня больше интересуют не предложения президента, а те изменения, которые наработала его фракция. Оттуда раздаются гораздо более опасные идеи. Например, непонятно, оставят старую систему или сделают чистую мажоритарку на местных выборах. До конца непонятно, есть ли политическая воля», – добавил он.
С ним согласен и другой автор ИК – Александр Черненко. Он позитивно оценивает прописанное право для переселенцев голосовать на местных выборах, упрощение изменения избирательного адреса, но называет улучшения незначительными по сравнению с «откатами», которые предлагались в новой редакции.
«Я не вижу серьезного улучшения ИК. По многим позициям откат. Под видом совершенствования и учета поправок президента правящая партия вписала туда все свои «хотелки». Создали иллюзию обсуждения ИК: будто бы была рабочая группа, дискуссия, а фактически его комитет рекомендовал не глядя», – возмущался Черненко.
Среди таких «откатов» он называет изъятие из Кодекса разделов о ЦИК и про Единственный государственный реестр избирателей, что, по мнению Черненко, нарушает логику единого закона для всех вопросов, касающихся выборов. Также непонятно, когда именно закон будут применять и для местных выборов.
«Серьезно ухудшается предложения в части агитации. Мы довольно жестко регламентировали использование аудиовизуальных СМИ для рекламы, сейчас все это предлагают забрать. Хуже, чем мы предлагали, обеспечены права людей с инвалидностью. Гендерные квоты сохранили чисто декларативно. Если партия не будет придерживаться гендерных квот, то им за это ничего не будет», – называет Черненко недостатки предложенных правок.
Главная проблема, по его мнению, усложнения для кандидатов, которые выиграют в регионе, им будет сложнее двигаться по общенациональному списку партии и попасть в парламент.
«Мы предлагали, чтобы определенный кандидат поднимался в региональном списке выше, он должен был получить большинство голосов не в абсолютном исчислении, а в процентном. Если снова один голос будет решать, то возникнет соблазн этот голос докупить. Поэтому движение по абсолютному количеству, как они предлагают, не соответствует европейской практике», – рассказывает экс-нардеп.
Авторы «исходника» в сухом остатке все-таки призывают не «ломать на корню» основную идею ИК.
По мнению Емца, главное сохранить саму идею открытых избирательных списков, чтобы не лидер партии, а избиратели определяли место кандидата в списке. «Если эта система сохраняется, все остальные моменты достаточно технические», – полагает Емец.
Он также раскритиковал решение «Слуги народа» отказаться от финансирования партий, которые не прошли в парламент. Раньше госфинансирование получали политические силы, которые набрали 2% голов.
«У нас в стране идея финансирования политических партий выглядит как прикольный бонус к финансированию партии олигархами. В европейской практике финансируются партии, набравшие хоть и недостаточно для прохождения в парламент, но все же значительное количество голосов. Эти партии имеют поддержку общества и потенциал. Мы как государство должны дать им возможность развиваться. В противном случае мы не финансируем политическую систему страны в целом, а выдаем победителям дополнительные деньги. Это ломает саму идею государственного финансирования; надо либо полностью отказаться от финансирования, или финансировать партии, которые не прошли», – уверен Емец.
Еще одно предложение Владимира Зеленского – не возвращать залог, который платят кандидаты в президенты в ЦИК – по мнению Емца, может стать серьезной преградой для независимых кандидатов.
«Ведь залог – это гарантия того, что ты участвуешь в выборах не как технический кандидат, а чтобы побеждать. Кандидаты, имеющие политическую поддержку, получали эти средства обратно, потому что у государства не стоит задача на этом заработать. С точки зрения политического строительства, мы ограничиваем кандидата от народа, а не от олигархов, принять участие в выборах. Потому что таким образом он может попасть в долговую яму после выборов», – резюмировал Леонид Емец.