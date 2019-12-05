Избирательный кодекс для Зеленского

5 декабря монобольшинство «Слуги народа» планировало принять Избирательный кодекс с поправками президента Владимира Зеленского . Первая попытка прописать новые правила выборов не удалась. Но её обещают повторить уже через неделю.

Фото: Макс Левин

Что предлагал президент и как его подставил комитет

Ещё 11 июля этого года, тогда в последний рабочий день Верховной Рады VIII созыва, с огромным трудом, на 17-й попытке переголосования таки приняли многострадальный Избирательный кодекс. Этот революционный закон ставил крест на мажоритарной системе выборов, предлагая переход к партийным открытым спискам.

Закон не успел подписать президент Петр Порошенко и документ перекочевал к Владимиру Зеленскому, который 14 сентября ветировал его. На то, чтобы сформулировать свои предложения ОП больше двух месяцев и 13 ноября глава государства подал в Раду свои предложения касательно новой редакции Избирательного кодекса. Президент призвал обеспечить доступ к избирательному процессу для людей с инвалидностью, разрешить переселенцам голосовать на местных выборах, закрепить гендерные квоты, урегулировать вопрос с необходимостью проживать на территории Украины до выборов. Зеленский также предложил, чтобы члены Центральной избирательной комиссии не могли обращаться в Конституционный суд, так как это не предусмотрено Конституцией. По мнению президента, бюджетом для выборов должна распоряжаться не ЦИК, а Кабмин. Также у Зеленского нашли способ пополнить бюджет, не возвращая залог, который платят кандидаты в президенты на выборах. Замечания также предлагают госфинансировние только для тех партий, которые прошли в парламент.

Парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал предложения, направленные Зеленским. При этом, один из подкомитетов подготовил документ на более чем 1000 страниц, дополнив перечень правок Зеленского. В итоге парламенту предложили внести изменения в более, чем 100 статей Избирательного Кодекса.

Фото: EPA/UPG

«Депутаты, по сути, подставили президента. Ведь тем самым вышли за рамки его правок, что является нарушением Конституции. Поэтому, в случае принятия Кодекса в таком виде, уверен, сразу же найдётся 45 мажоритарщиков, которые обратится в КСУ и суд точно признает неконституционным этот закон», – жаловался журналистам замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев.

Главное замечание Владимира Зеленского касалось того, что принятый Избирательный кодекс отчасти сохраняет закрытые списки, ведь в нем партия может зафиксировать первую десятку списка. Комитет это учёл, но не полностью, предложив в своих правках закреплять гарантированно попадающего в парламент только лидера партии. Также в комитетской редакции было предложено расширить полномочия ЦИК в части снятия кандидатов с выборов в случае предоставления неполной информации. Эта норма была прописана абстрактно, что давало бы комиссии неограниченное право по отмене в регистрации на выборах того или иного кандидата. Также члены комитета планировали предоставить СБУ возможность «сбивать» таким же «легким» образом оппонентов, снимая с выборов по «представлению» службы. Эта норма в итоге не прошла, но её модифицировали в более мягкую – в Кодексе четко будут прописаны силовые и правоохранительные органы, имеющие право предоставлять информацию ЦИК о кандидате.

Трудности перевода

Утреннее заседание в четверг, где ожидалось голосование за правки президента к ИК, началось с паузы. По просьбе двух фракций: «Батькившины» и «Голос», спикер Дмитрий Разумков объявил перерыв в работе Рады на 30 минут для совещания лидеров фракций у себя в кабинете.

Пока совещание у Разумкова затягивалось больше заявленного получаса, в кулуарах парламента активно обсуждали новую версию Кодекса.

Так, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев рассказал LB.ua, что итоговый текст, а это больше тысячи страниц, появился только ночью. Естественно, подавляющее большинство депутатов не смогли прочитать его.

Фото: Анна Стешенко

По его словам, вместо рассмотрения правок президента парламенту предложили принять «абсолютно новый текст, не имеющий ничего общего с ранее принятым Избирательным кодексом».

Неофициально во фракции Тимошенко говорили, что их принципиально не устраивает отмена нормы о фиксированной десятке списка. «Не секрет, у нас строгая партийная дисциплина и свой подход к формированию предвыборных списков», – с прищуром объяснял депутат тонкости попадания в список.

Аналогично категорически против ИК в редакции Зеленского выступили в «Голосе». Так, член профильного комитета Роман Лозинский подчеркнул, что документ, подготовленный профильным парламентским комитетом, содержит целый ряд опасных новаций.

Фото: Анна Стешенко

«Сам Кодекс – это бомба замедленного действия с большим количеством мин. Мина номер один – это угроза федерализации из-за той формы региональных избирательных списков, как это предлагают, – заявил он. – Простыми словами, можно будет сосредоточить финансовый и админресурс в рамках одной области, провести в парламент свою партию, организовав кампанию только в одной или двух областях. Набрать 5% не по всей стране, а сконцентрировав их на уровне своих областей и через региональные списки. Мина номер два – это шаг на пути узурпации ЦИК, которая получает более широкие полномочия. Например, она сможет снимать с выборов кандидата в случае выявления неточностей в подданые им данных о себе. Это значит: не там поставил запятую, как решит ЦИК, и неугодного кандидата снимают с выборов. ЦИК превращается в закрытый единый орган, который в любой момент легко снимает с выборов оппонента».

Важно, что в таком случае такой кандидат уже не имеет права повторно баллотироваться.

В «Слуге народа» все опасения относительно усиления ЦИК опровергают. Член профильного комитета и депутат Александр Качура успокаивал, что «расширение полномочий комиссии будет направлено исключительно на борьбу с клонами и двойниками», которые, напомним, отобрали изрядное количество голосов у представителей партии Зеленского.

Фото: Анна Стешенко

Пока парламентарии дискутировали о правках в кулуарах, ближе к 11.00 в зале под куполом появился Дмитрий Разумков, неожиданно сообщив о консолидированном решение фракций после совещания отложить сегодня рассмотрение Избирательного кодекса. Мол, будет создана рабочая группа для доработки документа и снятия самых спорных для оппозиции норм: о расширении полномочий ЦИК, сокращении правок только в рамках предложений президента.

Источники LB.ua в «Слуге народа» утверждают, что причиной снятия вопроса с повестки стала не столько позиция «Голоса» или «Батькивщины», сколько нежелание голосовать «слуг»-мажоритарщиков. «Во фракции все больше недовольных с генеральной линией, в том числе, и предложенной версией Избирательного кодекса», – заявил один из депутатов большинства.

«На самом деле в такой редакции за Кодекс сегодня была готова голосовать только фракция ОПЗЖ, – уверен собеседник LB.ua из фракции «Голоса». – Только им это выгодно, потому что на следующих, возможно, досрочных выборах, они получат не 44, а 75 мест, как они уже посчитали по этой системе. В «Слуге» консенсуса нет. В итоге, минимальных 226 голосов нет. Попробуем доработать текст за следующую неделю, чтобы во вторник, 17 декабря рассмотреть уже новый документ».

Фото: Макс Левин

Что об изменениях думают авторы Кодекса?

Изначально авторами Избирательного кодекса были экс-спикер Рады Андрей Парубий, бывший нардеп от БПП Александр Черненко и экс-парламентарий от «Народного фронта» Леонид Емец. Последний в интервью LB.ua отметил, что замечания президента отчасти справедливы и могли бы улучшить ИК.

«Президент в своих замечаниях указал ряд предложений, часть из которых я воспринимаю. Например, то, что закрепление первой десятки является элементом закрытости списка. В предыдущем парламенте это стало элементом политической договоренности для того, чтобы найти голоса для принятия закона в целом. Я бы предложил вообще убрать эту норму. Если у лидера партии нет поддержки, то не стоит ему быть лидером партии», – заявил Леонид Емец.

Экс-нардеп добавил, что проблема не в предложениях президента, а в том, как их интерпретировали депутаты.

«Меня больше интересуют не предложения президента, а те изменения, которые наработала его фракция. Оттуда раздаются гораздо более опасные идеи. Например, непонятно, оставят старую систему или сделают чистую мажоритарку на местных выборах. До конца непонятно, есть ли политическая воля», – добавил он.

С ним согласен и другой автор ИК – Александр Черненко. Он позитивно оценивает прописанное право для переселенцев голосовать на местных выборах, упрощение изменения избирательного адреса, но называет улучшения незначительными по сравнению с «откатами», которые предлагались в новой редакции.

«Я не вижу серьезного улучшения ИК. По многим позициям откат. Под видом совершенствования и учета поправок президента правящая партия вписала туда все свои «хотелки». Создали иллюзию обсуждения ИК: будто бы была рабочая группа, дискуссия, а фактически его комитет рекомендовал не глядя», – возмущался Черненко.

Фото: Андрей Нестеренко Слева-направо: Александр Черненко, Андрей Парубий и Леонид Емец.

Среди таких «откатов» он называет изъятие из Кодекса разделов о ЦИК и про Единственный государственный реестр избирателей, что, по мнению Черненко, нарушает логику единого закона для всех вопросов, касающихся выборов. Также непонятно, когда именно закон будут применять и для местных выборов.

«Серьезно ухудшается предложения в части агитации. Мы довольно жестко регламентировали использование аудиовизуальных СМИ для рекламы, сейчас все это предлагают забрать. Хуже, чем мы предлагали, обеспечены права людей с инвалидностью. Гендерные квоты сохранили чисто декларативно. Если партия не будет придерживаться гендерных квот, то им за это ничего не будет», – называет Черненко недостатки предложенных правок.

Главная проблема, по его мнению, усложнения для кандидатов, которые выиграют в регионе, им будет сложнее двигаться по общенациональному списку партии и попасть в парламент.

«Мы предлагали, чтобы определенный кандидат поднимался в региональном списке выше, он должен был получить большинство голосов не в абсолютном исчислении, а в процентном. Если снова один голос будет решать, то возникнет соблазн этот голос докупить. Поэтому движение по абсолютному количеству, как они предлагают, не соответствует европейской практике», – рассказывает экс-нардеп.

Авторы «исходника» в сухом остатке все-таки призывают не «ломать на корню» основную идею ИК.

По мнению Емца, главное сохранить саму идею открытых избирательных списков, чтобы не лидер партии, а избиратели определяли место кандидата в списке. «Если эта система сохраняется, все остальные моменты достаточно технические», – полагает Емец.

Фото: Макс Требухов

Он также раскритиковал решение «Слуги народа» отказаться от финансирования партий, которые не прошли в парламент. Раньше госфинансирование получали политические силы, которые набрали 2% голов.

«У нас в стране идея финансирования политических партий выглядит как прикольный бонус к финансированию партии олигархами. В европейской практике финансируются партии, набравшие хоть и недостаточно для прохождения в парламент, но все же значительное количество голосов. Эти партии имеют поддержку общества и потенциал. Мы как государство должны дать им возможность развиваться. В противном случае мы не финансируем политическую систему страны в целом, а выдаем победителям дополнительные деньги. Это ломает саму идею государственного финансирования; надо либо полностью отказаться от финансирования, или финансировать партии, которые не прошли», – уверен Емец.

Еще одно предложение Владимира Зеленского – не возвращать залог, который платят кандидаты в президенты в ЦИК – по мнению Емца, может стать серьезной преградой для независимых кандидатов.

«Ведь залог – это гарантия того, что ты участвуешь в выборах не как технический кандидат, а чтобы побеждать. Кандидаты, имеющие политическую поддержку, получали эти средства обратно, потому что у государства не стоит задача на этом заработать. С точки зрения политического строительства, мы ограничиваем кандидата от народа, а не от олигархов, принять участие в выборах. Потому что таким образом он может попасть в долговую яму после выборов», – резюмировал Леонид Емец.