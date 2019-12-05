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Новые депутаты пройдут обучение в США по программе Конгресса

В США полетят более 300 парламентариев.

Новые депутаты пройдут обучение в США по программе Конгресса
Фото: facebook.com/openworldleadershipcenter2

Народные депутаты, впервые избранные в Верховную Раду, пройдут специальное обучение в США по программе Конгресса Open World.

Об этом сообщила пресс-служба "Слуги народа".

"Американцы приглашают депутатов от всех фракций. Единственное условие - это должны быть нардепы, впервые избраны в Верховную Раду. То есть в США полетят более 300 парламентариев", - сказано в фейсбуке СН.

Программа "Открытый мир" была основана Конгрессом в 1999 году, с 2003 года ее распространили на Украину. За это время ее выпускниками стали около 4 тысяч граждан Украины.

Программа призвана укреплять взаимопонимание и сотрудничество между Украиной и США путем предоставления возможности украинским лидерам в различных областях деятельности встретиться со своими американскими коллегами и обменяться опытом и идеями по самым важным вопросам.

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