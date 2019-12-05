ГБР готовит Порошенко подозрение за назначение Семочко

Государственное бюро расследований готовит бывшему президенту Петру Порошенко еще один проект подозрения. Он касается назначения президентом первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом Труба сказал в четверг на встрече с журналистами, передает корреспондент LB.ua.

"Мы практически на этапе завершения проекта подозрения касательно незаконного назначения экс-президентом Семочко. Сейчас происходят выемки и допросы. Если выемки будут завершены до момента моего увольнения, тогда будем передавать в прокуратуру", - сказал Труба.

В то же время он признал высокой вероятность того, что дела ГБР в отношении Порошенко будут остановлены после его увольнения. "Это подтвердится тем, если и.о. будет назначен человек из Генпрокуратуры", - сказал Труба.

Напомним, что что в июле 2018 года Сергей Семочко, занимавший должность начальника киевской СБУ, был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info по поводу Семочко. В нем говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.

Также в расследовании говорилось, что семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации.

Впоследствии конрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко.

В апреле 2019 года Порошенко уволил Семочко.