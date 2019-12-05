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ГБР готовит Порошенко подозрение за назначение Семочко

Труба надеется собрать материалы до увольнения.

ГБР готовит Порошенко подозрение за назначение Семочко
Фото: eurosolidarity.org

Государственное бюро расследований готовит бывшему президенту Петру Порошенко еще один проект подозрения. Он касается назначения президентом первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Об этом Труба сказал в четверг на встрече с журналистами, передает корреспондент LB.ua.

"Мы практически на этапе завершения проекта подозрения касательно незаконного назначения экс-президентом Семочко. Сейчас происходят выемки и допросы. Если выемки будут завершены до момента моего увольнения, тогда будем передавать в прокуратуру", - сказал Труба.

В то же время он признал высокой вероятность того, что дела ГБР в отношении Порошенко будут остановлены после его увольнения. "Это подтвердится тем, если и.о. будет назначен человек из Генпрокуратуры", - сказал Труба.

Напомним, что что в июле 2018 года Сергей Семочко, занимавший должность начальника киевской СБУ, был назначен Порошенко первым заместителем главы Службы внешней разведки.

В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info по поводу Семочко. В нем говорилось, что в 2015-2017 годах, во время войны, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов.

Также в расследовании говорилось, что семья украинского разведчика и контрразведчика Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации.

Впоследствии конрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко.

В апреле 2019 года Порошенко уволил Семочко.

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