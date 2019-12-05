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​ЦИК признал избранным и зарегистрировал депутатом от "Слуги народа" предпринимателя Мандзия вместо Кубракова

Кубраков ранее был назначен главой "Укравтодора".

​ЦИК признал избранным и зарегистрировал депутатом от "Слуги народа" предпринимателя Мандзия вместо Кубракова
Заседание ЦИКа
Фото: Пресс-служба ЦИКа

Центральная избирательная комиссия признала избранным и зарегистрировала депутатом Верховной Рады от "Слуги народа" предпринимателя Сергея Мандзия (№136 в списке) вместо назначенного председателем Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор") Александра Кубракова (№30 в списке партии).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа в фейсбуке.

45-летний Мандзий с 2001 года является директором и одним из учредителей компании "Рембуд" (Хмельницкий, аренда и управление недвижимостью, строительно-монтажные работы), член партии "Слуга народа". Проживает он в Хмельницком. Мандзий также является председателем общественных организаций "Хмельницкая платформа" и "Сильный город", председателем Федерации хоккея Хмельницкой области. Он был депутатом Хмельницкого горсовета 4,5 и 6 созывов.

В 2015 году Мандзий баллотировался на должность мэра города от партии "Блок Петра Порошенко" как беспартийный. В Раде 7-го созыва был помощником - консультантом на общественных началах депутата Сергея Лабазюка.

Напомним, 3 декабря Рада досрочно прекратила полномочия главы "Укравтодора" Кубракова и главы Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера (оба - "Слуга народа").

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