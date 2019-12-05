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В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский

Один из депутатов обматерил Ирину Верещук.

Фото: скрин трансляции

В Верховной Раде подрались депутаты из "Слуги народа" Гео Лерос и Максим Бужанский.

Как рассказал источник LB.ua в "Слуге народа", Лерос "нормально получил" от Бужанского за "плохое отношение к женщине".

"Получил, как мы считаем в большинстве, заслужено. Потому что во время заседания Лерос начал крыть матом Ирину Верещук. Бужанский вступился. В итоге их разнимали депутаты ЕС и Голоса", - сказал собеседник.

Верещук эту информацию подтвердила. "Это действительно имеет место у нас в чате... Господин Гео имеет своеобразное чувство юмора, когда он может к коллегам по фракции говорить матом", - сказала Верещук.

Она добавила, что Бужанский заступился за нее и потребовал извинений.

Стычка произошла после принятия в целом законопроекта №0858 по борьбе с рейдерством, который представлял глава аграрного комитета Николай Сольский.

"Вы как в детском садике, я прошу вас успокоиться и сесть на места", - призывал спикер Разумков группу нардепов, которые собрались под балконом в сессионном зале. 

Там были замечены нардеп "Европейской солидарности" Руслан Князевич, внефракционный Андрей Иванчук, член "Слуги народа" и известный бодибилдер Артем Дмитрук. 

Для многих коллег происходящее в зале стало неожиданностью. Депутаты всех фракций встали с мест, чтобы увидеть происходящее под балконом Рады.

Фото: скрин трансляции

Сам Бужанский факт драки отрицает: "Я не дрался. Кто такое сказал? Этого не было".

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко сказал, что он ничего не видел.

"Мы выясним причины драки, что или кого они не поделили", - сказал он в комментарии журналисты.

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