КИУ: 53% законопроектов ВР - финансовый популизм

У предыдущего правительства также существовала эта проблема, однако, в меньших количествах.

Более половины законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде IX созыва - 53% - являются нереальными для исполнения и имеют признаки финансового популизма. Об этом заявил Комитет избирателей Украины на фейсбуке.

"Так, за период с 29 августа по 19 ноября 2019 года Министерством финансов Украины было осуществлено 447 экспертных заключений к законопроектам относительно финансовых возможностей их реализации. По результатам обработки законопроектов 236 из них или 53% были признаны такими, что негативно влияют на доходную или расходную часть государственного бюджета и, соответственно, делают невозможной их реализацию", - сказано в сообщении.

Глава КИУ Алексей Кошель подчеркнул, что проблема финансового популизма, хотя и в меньшем масштабе, имела место и в парламенте предыдущего созыва. Так, по данным КИУ, в 2016 году негативные заключения Минфина получили 34% законопроектов, в 2017 году - 32%.

"Однако, по состоянию на сейчас эта цифра резко прыгнула и составляет уже 53%. Как правило, большинство нереалистичных документов регистрируют сами народные депутаты, которые, с одной стороны, требуют повышения социальных стандартов, но, с другой, не обосновывают за счет чего было бы реально осуществить такие выплаты. При этом действующее законодательство обязывает депутатов представлять финансовые расчеты к законопроектам, однако на практике эту норму почти не выполняют или указывают откровенно нереальные источники доходов», - отметил Кошель.

Среди финансово нереалистичных документов:

проект закона №2297 «О внесении изменения в статью 7 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" относительно ежемесячной адресной помощи» (авторы - Н. Королевская, Ю.Солод),

№2278 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно социальной защиты участников ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы)» (авторы - Г. Третьякова, В. Струневич, А. Арсенюк, С. Гривко, А. Остапенко),

№1136 «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи семьям с детьми" относительно увеличения размера помощи при рождении ребенка и порядка ее выплаты» (автор - Д. Шпенов) и другие.

Напомним, в ноябре КИУ заявлял, что в партии "Слуга народа" ни один человек не работает официально. Комитет проанализировал финансовые отчеты партий за 3-й квартал 2019 года (июль-сентябрь), согласно которому в политсиле официально не работает ни один человек.