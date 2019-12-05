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У Зеленского появилась уполномоченная по волонтерам

Наталья Пушкарева - координатор Национального альянса волонтеров.

У Зеленского появилась уполномоченная по волонтерам
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский назначил Наталию Пушкареву внештатной уполномоченной президента по вопросам волонтерской деятельности.

Об этом говорится в указе №879 от 4 декабря, опубликованном на сайте президента.

Наталья Пушкарева является волонтером и координатором Национального альянса волонтеров с 28 октября 2019 года.

Зеленский также своим указом утвердил обязанности уполномоченного по волонтерской деятельности: мониторинг ситуации по обеспечению гарантий соблюдения прав и интересов волонтеров и внесение президенту предложений по поддержке волонтерской деятельности; участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов по поддержке волонтерской деятельности; осуществление мер, направленных на обеспечение и восстановление нарушенных прав волонтеров и информирование общественности о таких мерах и их результатах; подготовка мероприятий с участием президента по вопросам поддержки волонтерской деятельности.

Уполномоченный имеет право: анализировать состояние дел и проблемные вопросы относительно осуществления волонтерской деятельности; запрашивать и получать от Офиса президента, Кабинета министров и других органов необходимую информацию, документы и материалы; информировать общественность о результатах своей деятельности; способствовать поддержке общественных инициатив по осуществлению волонтерской деятельности.

Напомним, в конце октября в Офисе президента презентовали идею Национального альянса волонтеров. Сообщалось, что первые результаты работы НАО должны быть представлены к Международному дню волонтера - 5 декабря.

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