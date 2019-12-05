Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Президент Казахстана Токаев не считает Крым аннексированным
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
Путин назвал неприемлемыми условия Украины по транзиту
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
Во французских Альпах нашли базу российских шпионов
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
СБУ провела обыски в охранной фирме, связанной с Медведчуком (обновлено)
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
Анна Новосад: "Денег за школьником" не будет, произошло определенное недоразумение в терминах"
О чем думают жители крымского полуострова
О чем думают жители крымского полуострова
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
В Раде подрались "слуги" Лерос и Бужанский
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
В Харьковской области 9-летний мальчик поджег пять зданий в своем селе
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
Рада одобрила закон о верификации пенсий с предложениями Зеленского
ГлавнаяПолитика

Труба в своем увольнении винит Порошенко

"То, что происходило в течение последних двух недель, в этом заинтересован один конкретный человек

Труба в своем увольнении винит Порошенко
Фото: Виктория Матола

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба в своем увольнении винит бывшего президента Петра Порошенко.

Об этом он сказал в четверг на встрече с журналистами.

"То, что происходило в течение последних двух недель, в этом заинтересован один конкретный человек, в противостоянии с которым мы находимся еще с того времени, когда он еще был президентом", - заявил Труба.

Директор ГБР утверждает, что его отношения с Петром Порошенко испортились летом 2018 года, когда он попытался отказать в назначении 27 кандидатов на руководящие должности в бюро. Тогда Труба говорил, что некоторые кандидаты являются фигурантами уголовных расследований и по ним отсутствуют результаты полиграфа. Через несколько месяцев 23 из 27 человек были им все равно назначены.

"Завершилось это противостояние голосованием в Верховной Раде за снятие руководства", - заявил Труба.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон о перезапуске Государственного бюро расследований. Им предусматривается увольнение действующего председателя ГБР Романа Трубы. Новый глава органа получит больше полномочий.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также