Директор ГБР уверен, что ему не за что волноваться.

Фото: Виктория Матола Та самая вентиляция, где стояла прослушка

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что прослушка в его кабинете происходила с мая по 21 сентября.

Об этом он сказал в четверг на встрече с журналистами.

Труба настаивает, что прослушка была установлена незаконно.

"Мне не за что волноваться", - сказал он, отвечая на вопрос, происходили ли разговоры, запись которых попала в сеть.

Напомним, 21 сентября Труба заявил, что в его кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, она была вмонтирована в вентиляционную систему.

В ГБР заявляли, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя Бюро, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.

19 ноября в телеграме был создан анонимный канал, где выложили записи разговоров из кабинета Трубы. Из записей следует, в частности, что дела против Петра Порошенко якобы контролируются лично Богданом.