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Помощник Зеленского заявил о планах провести голосование на Донбассе осенью вместе с очередными местными выборами

Условием является вывод российских войск и разоружение боевиков.

Помощник Зеленского заявил о планах провести голосование на Донбассе осенью вместе с очередными местными выборами
Фото: Макс Требухов

Команда президента Владимира Зеленского хочет провести выборы на оккупированной территории Донбасса осенью, когда в Украине будут проходить очередные местные выборы.

Об этом сказал помощник президента Украины Андрей Ермак во время выступления в лондонском Chatham House, пишут "Новости Донбасса".

"Мы хотим проветри выборы одновременно по всей Украине [кроме оккупированного Крыма] 31 октября 2020 года", - сказал Ермак. Названная дата - это суббота, выборы в Украине проходят по воскресеньям.

Он сказал, что для проведения выборов на Донбассе необходимо будет расширить мандат наблюдательной миссии ОБСЕ.

"Кто-то должен обеспечивать порядок на этой территории и допустить наблюдателей, украинские медиа и кандидатов. А этот вопрос будет обсуждаться в Париже, я надеюсь. Но это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. И мы уже говорим с ОБСЕ о расширении их мандата", - отметил Ермак.

Также помощник президента подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только тогда, когда там не будут находится иностранные войска или нелегальные вооруженные группы. На день проведения выборов донбасский участок границы с Россией должен находиться под контролем Украины.

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