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МИД вызвал посла Казахстана из-за слов президента Токаева о Крыме

Дипломат заявил, что в Нур-Султане уважают территориальную целостность Украины.

МИД вызвал посла Казахстана из-за слов президента Токаева о Крыме
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел вызвало посла Казахстана Самата Ордабаева из-за слов президента Касым-Жомарта Токаева о Крыме.

Об этом говорится на сайте министерства.

Казахстанский президент в интервью Deutsche Welle сказал, что не называет произошедшее с Крымом аннексией, потому что это "слишком тяжелое слово".

В МИДе сказали Ордабаеву, что Украина обеспокоена этими словами.

"По результатам встречи обе стороны подтвердили свою твердую приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года, который является основой наших двусторонних отношений и сотрудничества",  - сказано в заявлении.

Напомним, что Крым был оккупирован Россией в 2014 году. Генеральная ассамблея ООН сразу отказалась признать законность аннексии полуострова Россией, Казахстан воздержался во время этого голосования.

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