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У одесского бизнесмена Тарпана в Москве угнали лимузин, на котором ездил Сталин

Автомобиль оценили в 2,5 млн евро.

В Москве угнали лимузин Иосифа Сталина ЗИС-115, принадлежащий начальнику службы безопасности одесского бизнесмена Руслана Тарпана.

Об этом сообщают российские СМИ.

Уникальный советский автомобиль ЗИС-115, возивший высших советских чинов, а с 1949 года на нем ездил Иосиф Сталин, находился в гараже на севере Москвы. Лимузин оценили в 2,5 млн евро.

Сообщается, что ночью 27 декабря шесть мужчин проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор (лимузин не на ходу) и увезли в неизвестном направлении.

По данным одесского издания "Думская", у бизнесмена Руслана Тарпана в Москве – одна из самых дорогих коллекций ретроавтомобилей на постсоветском пространстве. Уникальный лимузин Сталина тоже был в этой коллекции, но по документам принадлежал начальнику службы безопасности одесского бизнесмена.

Как сообщалось, осенью 2018 в Одесском облсовете обнаружился раритетный президентский лимузин. Volvo Limousine 960 Royal 1996 года выпуска возил президента Леонида Кучму и других политиков.

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