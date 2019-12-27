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В Киеве на Дарницкой площади горела церквушка ПЦУ

Погибших и травмированных нет, причины возгорания выясняются.

В Киеве на Дарницкой площади горела церквушка ПЦУ
Фото: kyiv.dsns.gov.ua

В пятницу, 27 декабря, в Днепровском районе Киева, на улице Пражской, произошел пожар в небольшой церквушке.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о возгорании поступило в 14:30. На место были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения.

"По прибытию было установлено, что в небольшой часовне возник пожар. Не теряя времени спасатели приступили к тушению. В 14:59 пожар огонь был локализован на площади 70 кв. м, а в 15:04 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

На месте происшествия работали четыре единицы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава Киевского гарнизона.

Причина возгорания выясняется, погибших и травмированных нет.

Напомним, в ноябре в Ивано-Франковской области горела 200-летняя церковь Покрова Пресвятой Богородицы постройки 1819 года. Пожарным удалось потушить огонь и спасти здание и имущество храма.

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