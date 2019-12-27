Лесагентство обнаружило увеличение незаконно срубленных новогодних елей

Разница в 35% может быть связана с увеличением количества рейдов.

Государственное агентство лесных ресурсов выявило увеличение незаконно срубленных новогодних елей на 35% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщила пресс-служба Гослесагентства "Украинским новостям".

"Выявлено 779 штук незаконно срубленных новогодних елей. А в прошлом году за этот период было 575 штук", - сказали в агентстве.

Одной из причин увеличения рубок является увеличение количества рейдов, осуществление которых стартовало в середине ноября.

Так, по состоянию на 23 декабря в лесах, которые входят в управление Гослесагентством, действует 1 586 рейдовых бригад и групп по охране хвойных насаждений, что на 28 бригад больше, чем на аналогичную дату 2018 года.

Таким образом, уже проведены 6 283 рейда лесами против 5 266 рейдов в прошлом году.

По результатам рейдов были составлено 130 протоколов об административных нарушениях и наложено штрафов на сумму 51,8 тыс. гривен (в 2018 - 23,8 тыс. гривен), из которых на данный момент уже взыскано 36,2 тыс. гривен.

Кроме того, было определено 367,8 тыс. гривен вреда, причиненного лесу, из которых уже возмещено 56,4 тыс. гривен.

Лесохозяйственные предприятия Гослесагентства планируют реализовать около 500 тыс. елей на сезон новогодних праздников 2019/2020, что соответствует уровню прошлого сезона.

Напомним, в Киеве зажгли главную елку страны 19 декабря. В этом году праздничный городок и елочные украшения выполнены в тематике сказки про Щелкунчика. Высота дерева в этом году составила более 20 метров, ель украсили 800 новогодними игрушками и тремя километрами гирлянд.