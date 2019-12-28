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Суд в Харькове отпустил обвиняемого в тройном убийстве в рамках обмена удерживаемыми

О том, что убийца освобождается в рамках обмена,  указано прямо в тексте постановления.

Суд в Харькове отпустил обвиняемого в тройном убийстве в рамках обмена удерживаемыми
Фото: Depositphotos/AndreyPopov

Дзержинский районный суд Харькова в рамках обмена удерживаемыми лицами на Донбассе отпустил из-под стражи обвиняемого в тройном убийстве Максима Мисяка. Ему изменили меру пресечения на личное обязательство.

Об этом сообщил юрист Харьковского антикоррупционного центра Владимир Рысенко.

"О том, что убийца освобождается в рамках обмена,  указано прямо в тексте постановления. Киллер готовится ехать за поребрик. А СБУ готовится совершить преступление против правосудия и помочь убийце  нарушить эту меру пресечения и избежать правосудия", - написал Рысенко в Facebook.

Максим Мисяк подозревается в убийстве харьковского предпринимателя Ярослава Бисаги 1 августа 2013 года и предпринимателя Евгения Слоневского и его знакомого Олега Литвинова 9 марта 2014 года, а также подготовке покушения на тогдашнего депутата Харьковского областного совета Игоря Котвицкого в июне того же года. Кроме того, Мисяку инкриминируют хранение огнестрельного оружия и взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в Одессе суд отпустил для обмена 11 подозреваемых в терроризме. Российским боевикам передадут также фигуранта "дела 2 мая" Сергея Долженкова.

Также сообщалось, что на обмен пойдут боевики, захватившие Мариупольское ГУВД 9 мая 2014 года.

Накануне поступила информация о включении в список на обмен экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстреле 49 активистов Евромайдана.

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