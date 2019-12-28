На Донбассе ранен украинский военный

В пятницу, 27 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил украинский военный.

"Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксировано активность вражеских снайперов ", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики дважды стреляли вблизи Невельского, Марьинки и Песков, а также неподалеку Гладосово, Луганского, Новолуганского.

В субботу, 28 декабря, российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, в четверг в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска 17 раз нарушали режим тишины.