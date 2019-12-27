На Донбассе за сутки оккупанты 17 раз открывали огонь, ранен украинский военный

Обстрелы велись, в частности, из гранатометов и пулеметов.

В зоне боевых действий на Донбассе за сутки 26 декабря оккупационные войска 17 раз нарушали режим тишины. Огонь велся из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

"Вследствие вражеских обстрелов один военный Объединенных сил получил ранение", – говорится в сообщении.

В частности, возле Невельского противник совершил обстрел из стрелкового оружия; дважды возле Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета; возле Васильевки –из стрелкового оружия; неподалеку Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; дважды возле Старогнатовки – из стрелкового оружия; в районе Водяного – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, возле Лебединского –из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также огонь велся возле Пивденного – из противотанкового гранатомета, в районе н.п. Новоградское – из гранатомета и пулемета; неподалеку Крымского — из крупнокалиберного пулемета; возле Троицкого – из автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета; возле Старого Айдара – из стрелкового оружия; неподалеку Травневого – из гранатометов, пулемета; неподалеку Шумов – из гранатометов, пулемета, другого оружия; возле Орехового – из гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

"С начала этих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников неподалеку Гладосового", – подытожили в Минобороны.

Напомним, министр обороны Украины заявил, что украинская сторона готовится к полному прекращению огня на Донбассе с 1 января.