В Багдаде произошла еще одна воздушная атака, есть погибшие

На севере иракского Багдада в субботу, 4 января, колонна автомобилей подверглась воздушной атаке. По данным агентства Reuters, в результате погибли не менее шести человек.

Государственное телевидение Ирака сообщило, что авиаудар был нанесен после полуночи в районе стадиона "Таджи" в Багдаде, передает DW. Телеканал утверждает, что атаку совершили вооруженные силы США, а их целью были командиры шиитского ополчения Ирака "Аль-Хашд Аш-Шааби", которые якобы находились в автомобилях.

Позднее Reuters со ссылкой на заявление ополчения сообщило, что авиаудару подверглась колонна медиков. По данным агентства, два из трех автомобилей, находившихся в колонне, сгорели.

В ополчении также опровергли появившуюся в СМИ информацию о гибели кого-либо из командиров ополчения.

Тем временем совместная объединенная оперативная группа операции "Непоколебимая решимость" (CJTF-OIR) под эгидой США опровергла нанесение ею авиаудара к северу от столицы Ирака.

"Факт: в последние дни коалиция CJTFOIR не наносила авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)", - написал в субботу в твиттере представитель OIR полковник Майлз Кэггинс.

Напомним, отношения между Ираном и Штатами ухудшились в конце 2019 года, когда 27 декабря по американской военной базе США в Ираке был нанесен авиаудар, в результат чего погиб военный.

Во время ответной атаки погибли 25 боевиков, затем члены проиранской военной групировки штурмовали посольство Штатов в Багдаде.

В ночь на пятницу, 3 января, США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате погибли по меньшей мере семь человек, в том числе командующий спецподразделения КСИР генерал Касем Сулеймани.

Комментируя убийство, президента США Дональд Трамп назвал Сулеймани "террористом номер один в мире" и сообщил, что он планировал "ужасные нападения на американских военных и дипломатов, которые должны были состояться в ближайшее время".