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В Казахстане активисты призвали Киев отказаться от экстрадиции журналистки Жанары Ахмет

Журналистка сообщила, что Казахстан настаивает на ее экстрадиции. 

Проживающая с 2017 года в Киеве казахстанская журналистка Жанара Ахмет сообщила у себя на фейсбуке, что власти Казахстана настаивают на ее выдаче по уголовному делу по статье "мошенничество". В ответ на это, в Алматы активисты призвали Украину не допустить ее экстрадиции в Казахстан. 

Об этом сообщил ресурс "Радио. Азаттык". 

Фото: rus.azattyq

Казахстанские власти информацию об экстрадиции никак не прокомментировали. Ранее Ахмет заявляла, что подвергалась преследованиям со стороны казахстанских властей.

Активисты заявили, что в Казахстане ее ждут репрессии. На одном из развернутых плакатов участников акции было заявлено: "Экстрадиция Жанары Ахмет - это политический заказ палачей от власти Казахстана". 

Участники акции также отметили, что в Казахстане преследуют людей, которые открыто выражают свое мнение. В начале своей акции, они также выразили соболезнования в связи авиакатастрофы самолета МАУ.

"Несмотря на то, что Казахстан декларирует себя демократическим, социальным, правовым государством, однако на деле мы этого не наблюдаем. Стоит только начать проявлять гражданскую активность, как нас сажают под стражу", - заявил активист Асхат Жексебаев, который в 2019 году несколько раз отбывал административный арест после мирных акций протеста и одиночных пикетов в поддержку политзаключенных.

Напомним, Жанара Ахмет бежала из Казахстана в Украину в 2017 году и обратилась за политическим убежищем. Ахмет объяснила свое бегство преследованием на родине по политическим мотивам. 

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