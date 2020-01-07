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IKEA выплатит $46 млн родителям ребенка, погибшего из-за падения комода

Это самая большая компенсация в истории США, связанная с гибелью детей.

IKEA выплатит $46 млн родителям ребенка, погибшего из-за падения комода
IKEA

Шведская мебельная компания IKEA выплатит 46 млн долларов семье мальчика, погибшего из-за комода их производства.

Об этом сообщает Би-би-си.

По словам юристов, это самая крупная компенсация в истории США, связанная с гибелью детей.

"Ни одно судебное урегулирование не сможет изменить этого трагического события, но мы рады, что рассмотрение завершилось. Ради спокойствия семьи и всех причастных", - говорится в официальном заявлении компании.

32-килограммовый комод серии Malm упал на 2-летнего Джозефа Дудека и задавил ребенка. Это произошлов 2017 году в Калифорнии. Годом ранее IKEA отозвала опасные комоды Malm в Северной Америке из-за проблем безопасности. Это было самоый крупный возврат товара в истории компании.

Сначала IKEA предложила бесплатно предоставлять крепления для этих комодов, но смерть третьего ребенка побуждала к кардинальным действиям. Камден Эллис, Каррен Колласа, и Тед Макги стали жертвами некачественных мебели. Всем мальчикам было по два года.

В декабре того же года компания согласилась выплатить 50 млн долларов семьям троих погибших детей.

Напомним, в сентябре 2018 года IKEA официально подтвердила, что в 2019 году откроет свой первый магазин в Украине.

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