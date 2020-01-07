В давке на похоронах Сулеймани в Иране погибли более 30 человек

В давке на похоронах генерала Сулеймани в иранском Кермане погибли около 35 человек, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на телевидение Ирана.

Вначале сообщалось о 48 пострадавших, однако позже иранские медики заявили, что травмы получили около 190 человек.

Общее количество людей, пришедших на похороны, пока не известно. По данным агентства AP, на прощание с Сулеймани пришло более миллиона иранцев.

После взрыва авто, в котором находился Сулеймани, его останки привезли в Керман, расположенный на юго-востоке Ирана. Также траурные церемонии прошли в Ахвазе, Мешхеде, Тегеране и Куме.

Напомним, 3 января в Багдаде в результате ракетного воздушного удара погибли 8 человек, среди которых генерал и руководитель одного из спецподразделений Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Касем Сулеймни. Распоряжение о ликвидации дал президент США Дональд Трамп.

Трамп, комментируя инцидент, назвал генерала "террористом номер один в мире". Иран сравнил убийство Сулеймани с объявлением войны и пообещал ответные меры.

5 января Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки будут готовы нанести удары по 52 целям в Иране в случае, если Тегеран примет ответные действия за убийство иранского генерала Сулеймани.

Парламент Ирана 7 января проголосовал за законопроект, которым армия США и Пентагон признаются "террористическими организациями".