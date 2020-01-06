В Нью-Йорке начался суд над Харви Вайнштейном, а в Лос-Анджелесе ему предъявили новые обвинения

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В Нью-Йорке в понедельник, 6 января, начался судебный процесс над бывшим голливудским продюсером Харви Вайнштейном, обвиненным в сексуальных домогательствах.

Об этом пишет Associated Press.

Хотя Вайнштейна обвиняли больше 80 женщин, суд рассмотрит только два случая - обвинения в адрес 67-летнего голливудского магната в изнасиловании и в принуждении к оральному сексу в 2013 и 2006 годах.

Первый день отведен организаторским вопросам, отбор членов коллегии присяжных заседателей начнется 7 января и займет около 2 недель. На сам процесс потребуется не менее 6 недель. Вайнштейну, который сдался полиции в мае 2018 года и был освобожден под залог, угрожает пожизненное заключение.

В этот же день Вайнштейну аналогичные обвинения предъявила прокуратура в Лос Анджелесе. Ему вменяют изнасилование женщины 18 февраля 2013 года, а также сексуальное насилие по отношению к другой женщине на следующий день.

По этому обвинению Вайнштейну грозит до 28 лет в калифорнийской тюрьме. Прокуратура будет рекомендовать назначить ему залог в размере 5 млн долларов.

Напомним, что в октябре 2017 года десятки актрис обвинили Вайнштейна в домогательствах. Вскоре после этого подобные обвинения поступили и в адрес других знаменитостей из мира кино и политики. Самого Вайнштейна уволили из совета директоров компании и исключили из состава американской Киноакадемии.