​Генпрокуратура Узбекистана передала в суд новое дело против дочери экс-президента

Генеральная прокуратура Узбекистана завершила расследование уголовного дела в отношении дочери покойного президента республики Ислама Каримова Гульнары.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Дело с обвинительным приговором направлено в суд.

Дочь экс-президента и ряд других лиц обвиняют в преступлениях, связанных с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах.

В августе 2019 года Генпрокуратура Узбекистана открыла в отношении Каримовой дело о хищении госсредств, заключении сделок вопреки интересам республики и вымогательстве чужого имущества.

Напомним, дочь бывшего узбекского президента не в первый раз привлекают к уголовной ответственности. До осени 2013 года Гульнара Каримова была успешным предпринимателем. Под ее контролем находились телеканалы, радиостанции и магазины модной одежды, а СМИ называли ее одной из самых влиятельных женщин Средней Азии.

Однако, в ноябре 2013 года Каримова впала в немилость к отцу и исчезла. В СМИ неоднократно появлялись обращения, сделанные от имени самой Каримовой, в которых говорилось о том, что ее вместе с дочерью силовики держат в собственном доме, запрещают покидать помещение и общаться с посторонними. В одном из таких обращений Каримова писала, что фактически находится под домашним арестом.

Президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года.

В 2017 году стало известно, что еще в 2015 году Гульнару Каримову приговорили к пяти годам ограничения свободы, признав виновной в содействии преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательстве денег, расстратой госсредств, а также уклонении от налогов.

В декабре 2017 года ее приговорили к новому сроку - 10 лет лишения свободы, но в июле 2018 года наказание смягчили до пяти лет ограничения свободы.