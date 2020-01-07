О предстоящем визите президента РФ в Дамаск ранее не сообщалось

Президент России Владимир Путин во вторник, 7 января, прибыл с визитом в Сирию.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки российских войск, где его встретил президент Сирии Башар Асад.

"Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Асадом президент РФ, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать - пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - говорится в сообщении.

Ткаже отмечается, что Путиин заметил в Сирии "признаки восстанавливающийся мирной жизни".

"Президент Сирии выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике. Сирийский лидер тепло поздравил Владимира Путина и российский народ с праздником Рождества Христова", - сообщили в Кремле.

Фото: kremlin.ru

Напомним, Турция приостановила военную операцию в Сирии 17 октября прошлого года после длительных переговоров вице-президента США Майка Пенса с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. После этого Анкара и курдские отряды обменялись взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня.

22 октября 2019 года Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган договорились о продлении режима прекращения огня на севере Сирии. 26 ноября президент Эрдоган заявил о продолжении операции до "достижения поставленных целей".