В российских тюрьмах остаются 100 украинских политзаключенных, - МИД

Около 100 украинских политзаключенных остаются в российских тюрьмах.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в фейсбуке.

"Около 100 граждан Украины, незаконно заключенных в России, "отмечают" рождественские праздники в тюрьме. Опять... Учитывая это, наша новогодняя резолюция - сделать все возможное, чтобы вернуть наших людей домой, и мы действительно нуждаемся в вашей поддержке!" - говорится в сообщении.

МИД призывает международное сообщество сохранять давление на Кремль до освобождения всех украинских политических заключенных в России и на временно оккупированных территориях.

Также МИД опубликовал видео с обращениями бывших украинских политзаключенных, которые были освобождены в ходе обмена.

Напомним, 31 декабря во время телефонного разговора Зеленский и президент РФ Путин поздравили друг друга с проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря. Сообщалось, что они также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения пленных.

29 декабря в рамках обмена из плена боевиков вернулись 76 украинцев - 64 гражданских и 12 военнослужащих. В Россию и на оккупированные территории Украины вернулись 124 человека. 22 отказались и остались в Украине.