В самолете Air France нашли тело ребенка

В отсеке шасси самолета, прибывшего в Париж из Абиджана, нашли тело ребенка в возрасте около 10 лет.
Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Компания Air France подтвердила, что мертвое тело нелегального пассажира обнаружили в аэропорту Шарля де Голля рано утром.
Тело нашли в отсеке шасси самолета, прилетевшего во Францию из Кот-д'Ивуара.
Французские правоохранители начали расследование.
"Авиакомпания выражает сочувствие и оплакивает эту трагедию", - сообщила Air France в Twitter. В то же время возраст умершего человека в компании не уточнили.
Национальная жандармерия подтвердила BBC, что человек, чье тело обнаружили в 06:40 по местному времени, был "африканского происхождения".
Boeing 777 авиакомпании Air France вылетел из Абиджана, главного города Кот-д'Ивуара, во вторник вечером.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель.
Напомним, утром 8 января самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни.
На борту было 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии. Все они погибли.