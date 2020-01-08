В самолете Air France нашли тело ребенка

В отсеке шасси самолета, прибывшего в Париж из Абиджана, нашли тело ребенка в возрасте около 10 лет.

Об этом сообщают французские СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Компания Air France подтвердила, что мертвое тело нелегального пассажира обнаружили в аэропорту Шарля де Голля рано утром.

Тело нашли в отсеке шасси самолета, прилетевшего во Францию из Кот-д'Ивуара.

Французские правоохранители начали расследование.

"Авиакомпания выражает сочувствие и оплакивает эту трагедию", - сообщила Air France в Twitter. В то же время возраст умершего человека в компании не уточнили.

Национальная жандармерия подтвердила BBC, что человек, чье тело обнаружили в 06:40 по местному времени, был "африканского происхождения".

Boeing 777 авиакомпании Air France вылетел из Абиджана, главного города Кот-д'Ивуара, во вторник вечером.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Тель-Авива у "Боинга-737" перед взлетом загорелся двигатель.

Напомним, утром 8 января самолет "Боинг-737", принадлежащий МАУ, упал спустя три минуты после взлета в Тегеране (Иран) из аэропорта Имама Хомейни.

На борту было 11 украинцев (9 членов экипажа и 2 пассажира), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина ФРН и столько же граждан Британии. Все они погибли.