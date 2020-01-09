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Иран мог ошибочно сбить самолет МАУ – источники Newsweek из Пентагона и разведки (обновлено)

В Иране отвергают версию о том, что украинский лайнер был сбит зенитной ракетой.

Иран мог ошибочно сбить самолет МАУ – источники Newsweek из Пентагона и разведки (обновлено)
Фото: twitter.com/ZMeryame

Представители Пентагона, сотрудник разведки США и разведки Ирака сообщили, что самолет МАУ был сбит зенитной системой Ирана, пишет Newsweek.

По словам информаторов, самолет перестал передавать данные спустя несколько минут после взлета и вскоре после того, как Иран запустил ракеты на военных базах, где размещеныамериканские и союзные войска.

"Считается, что самолет был поражен созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной НАТО как Gauntlet", – сообщили изданию три официальных лица.

Два источника считают, что инцидент произошел случайно, противовоздушная оборона Ирана, вероятно, была активна после ракетного обстрела. 

Обновление 19:17. Также о вероятности попадания в самолет ракеты Ирана со ссылкой на источники написали CNN и CBS News

"Разведка США обнаружила сигналы включения радара. Как сообщили CBS News, спутники США также обнаружили два пуска ракеты "земля-воздух", которые произошли незадолго до взрыва самолета", - отметили в СМИ.

В CNN сообщили, что США все больше полагают, что Иран по ошибке сбил украинский авиалайнер. Рабочая теория основана на постоянном анализе данных со спутников, радаров и электронных данных, регулярно собираемых военными и разведывательными службами США.

Обновление 21:06. В иранской Организации гражданской авиации в четверг заявили о несостоятельности версии о том, что потерпевший крушение под Тегераном украинский авиалайнер был сбит, передает Интерфакс-Украина.

"С научной точки зрения невозможно, чтобы ракета сбила украинский самолет, эти слухи нелогичны", - приводит иранское агентство ISNA слова главы иранской Организации гражданской авиации Али Абедзаде.

Напомним, точные причины крушения станут известны после окончания всех экспертиз и исследований. СНБО Украины рассматривает семь версий авиакатастрофы, среди которых – поражение самолета зенитной ракетой ЗРК; столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

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